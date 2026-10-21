«Контрпродуктивне рішення»: у МЗС України прокоментували скандал через рік УПА у Львові

Рік УПА на Львівщині / © Getty Images

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У Міністерстві закордонних справ України прокоментували резонансну ухвалу Львівської обласної ради, яка торкнулася складних сторінок спільної історії з Польщею. Зокрема, там проголосили 2027 рік — роком УПА та Романа Шухевича, на що в Польщі почали гостро обурюватися.

Про це повідомили у МЗС України.

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У МЗС відреагували на обурення Польщі роком УПА та Романа Шухевича у Львові

У дипломатичному відомстві наголосили, що протягом останнього часу сторонам вдалося вийти на якісно новий рівень взаємодії — посилити безпекову та оборонну співпрацю, зрушити з мертвої точки питання пошуково-ексгумаційних робіт і налагодити конструктивний історичний діалог.

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«У цьому контексті вважаємо, що нещодавнє рішення Львівської облради, яке зачіпає вимір чутливих історичних питань двостороннього порядку денного, є контрпродуктивним для наших актуальних зусиль, спрямованих на подальшу розбудову українсько-польських відносин, розв’язання проблемних питань на тлі повномасштабної російської агресії та безпрецедентних безпекових загроз для наших двох країн і регіону в цілому», — пишуть у МЗС.

У відомстві також підкреслили, що йдеться про волевиявлення суто регіонального органу самоврядування, а місцеві депутати є виборними особами і не перебувають у підпорядкуванні глави держави, парламенту чи уряду.

Своє рішення вони ухвалювали автономно, не консультуючись із МЗС чи іншими центральними структурами щодо можливих міжнародних наслідків.

Водночас українські дипломати звернулися і до польських колег із проханням уникати емоційних відповідей, які здані підважити досягнутий позитив у взаєминах, та підтвердили готовність розв’язувати будь-які проблеми лише дипломатичними каналами.

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«Політичні рішення регіональних органів місцевого самоврядування не мають шкодити національним інтересам України, насамперед у сфері безпеки та європейської інтеграції».

Що передувало: Львівська облрада проголосила 2027 рік Роком Української повстанської армії

Нагадаємо, Львівська обласна рада ухвалила рішення проголосити 2027 рік Роком Української повстанської армії та її головного командира Романа Шухевича. Ініціативу присвятили 85-й річниці створення УПА та 120-річчю від дня народження Шухевича. Це рішення викликало хвилю обурення у Польщі, де його назвали неприйнятним і таким, що суперечить добросусідським відносинам. Реакції офіційного Києва на цей момент немає.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав дії львівських депутатів «самовбивчою тактикою», яка шкодить самій Україні та нівелює зусилля з відновлення двосторонніх відносин. Він зауважив, що вже обговорював це питання з президентом Володимиром Зеленським, та попередив, що подібні кроки можуть дати противникам вступу України до ЄС додаткові аргументи проти української євроінтеграції.

Виконавча влада та МЗС Польщі також висловили жорстку позицію: міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш закликав відмовитися від цієї ініціативи через поглиблення розколу між народами, а речник МЗС Мацей Вевір наголосив, що дії місцевих активістів шкодять стратегічному діалогу. Водночас заступник міністра закордонних справ Марцін Босацький заявив, що Варшава отримала запевнення від Офісу Президента України про те, що рішення Львівської облради не набуде чинності.

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У польській опозиції висунули ще радикальніші вимоги. Представники партії «Право і справедливість» Радослав Фогель та Пшемислав Чарнек, а також колишній прем’єр Матеуш Моравецький закликали оголосити всіх депутатів, які голосували за це рішення, персонами нон ґрата та заборонити їм в’їзд до Польщі.

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