Укрaїнa
1558
1 хв

Контрудар по окупантах у районі Покровська: журналіст The Economist опублікував відео

На відео, опублікованому британським журналістом, видно десантування військових у районах Покровська, які начебто контролюються росіянами.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Ударний вертоліт

Ударний вертоліт / Ілюстративне зображення / © Вікіпедія

Підрозділи військової розвідки України начебто здійснили контрудар у районах Покровська, які перебувають під контролем російських окупантів.

Про це повідомив у п’ятницю, 31 жовтня, журналіст The Economist Олівер Керролл, опублікувавши у мережі Х відео десантування військових з вертольотів.

«Військова розвідка України проводить сміливий контрнаступ поблизу Покровська, щоб відновити роботу ключових логістичних ліній», — написав він, не повідомивши джерел цієї інформації.

Журналіст зазначив, що достовірність відео, на якому військові десантуються з вертольотів, перевірити йому не вдалося.

Нагадаємо, спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко цього дня повідомила, що вуличні бої ведуться на північних околицях Покровська, а це означає, що ворог дедалі ближче до траси, яка сполучає це місто з сусіднім Мирноградом.

Президент Володимир Зеленський та очільник СБУ Василь Малюк запевнили, що оточення українських військ у Покровську немає.

Для оточення Покровської агломерації РФ залучила близько 11 тисяч окупантів. Очільник Кремля Путін дав наказ своїм солдатам захопити Покровськ до середини листопада.

