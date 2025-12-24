"Концтабір" для котів під Києвом: жінка заморила голодом понад 50 тварин

© Київська обласна прокуратура

Жахлива історія знущання з тварин на Київщині отримала судове продовження. 55-річну жительку Обухівського району, яка влаштувала у власному домі справжню катівню для котів, взято під варту.

Про це повідомили в прокуратурі Київської області.

Моторошні факти розкрилися 18 грудня 2025 року. Тоді до поліції звернувся волонтер, який повідомив про нелюдські умови утримання тварин в одному з приватних будинків у селі Кременище.

Прибувши на місце, правоохоронці виявили шокувальну картину. Десятки тварин жили в умовах повної антисанітарії, тісноти та без належного харчування.

Жахливе утримання тварин / © Київська обласна прокуратура

Під час огляду приміщення поліцейські знайшли 51 загиблу тварину. Тіла котів вже направили до столичної ветлікарні для проведення експертиз та встановлення точних причин смерті.

Жахливе утримання тварин / © Київська обласна прокуратура

Слідство встановило, що жінка діяла під виглядом благодійниці. Вона брала безхатніх тварин нібито на «перетримку».

Жахливе утримання тварин / © Київська обласна прокуратура

Більше того, підозрювана отримувала від небайдужих людей та волонтерів допомогу: корми та необхідні речі. Проте замість порятунку, вона залишала котів напризволяще, фактично прирікаючи їх на голодну смерть.

Що з іншими тваринами

На щастя, частину тварин вдалося врятувати. Правоохоронці та волонтери вилучили з «будинку смерті» 39 живих котів.

Наразі всіх врятованих чотирилапих передали до іншого притулку. Там їм надають екстрену ветеринарну допомогу, лікують від виснаження та забезпечують належний догляд.

За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваній безальтернативний запобіжний захід — тримання під вартою строком на 60 діб.

Жінці інкримінують ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами, що призвело до їх загибелі у великій кількості). Санкція статті передбачає серйозне покарання — від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі розгорівся скандал через новий заклад Cat Lounge у ТЦ «Афіни», де за гроші можна орендувати кошенят. Зоозахисники заявляють, що через діяльність закладу двоє тварин загинули.