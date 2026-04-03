Конвеєр демілітаризації: свіжі цифри втрат ворога вражають масштабом

Генштаб оновив дані про втрати РФ у техніці та живій силі: понад 1200 російських солдатів та сотні одиниць техніки пішли за курсом «корабля».

Дмитро Гулійчук
Втрати Росії у війні

Втрати Росії у війні / © Associated Press

За минулу добу російська армія втратила ще 1230 солдатів, а також танки, артилерійські системи і броньовані машини.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ станом на цю добу

  • особового складу — близько 1 301 260 (+1 230) осіб

  • танків — 11 833 (+3) од.

  • бойових броньованих машин — 24 340 (+6) од.

  • артилерійських систем — 39 293 (+65) од.

  • РСЗВ — 1 713 (+0) од.

  • засоби ППО — 1 338 (+0) од.

  • літаків — 435 (+0) од.

  • гелікоптерів — 350 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 214 629 (+1 236) од.

  • крилаті ракети — 4 491 (+0) од.

  • кораблі / катери — 33 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 86 950 (+177) од.

  • спеціальна техніка — 4 109 (+2) од.

© Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Раніше повідомлялося, що РФ окупувала в березні більше територій, ніж у лютому.

