Конвеєр демілітаризації: свіжі цифри втрат ворога вражають масштабом
Генштаб оновив дані про втрати РФ у техніці та живій силі: понад 1200 російських солдатів та сотні одиниць техніки пішли за курсом «корабля».
За минулу добу російська армія втратила ще 1230 солдатів, а також танки, артилерійські системи і броньовані машини.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ станом на цю добу
особового складу — близько 1 301 260 (+1 230) осіб
танків — 11 833 (+3) од.
бойових броньованих машин — 24 340 (+6) од.
артилерійських систем — 39 293 (+65) од.
РСЗВ — 1 713 (+0) од.
засоби ППО — 1 338 (+0) од.
літаків — 435 (+0) од.
гелікоптерів — 350 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 214 629 (+1 236) од.
крилаті ракети — 4 491 (+0) од.
кораблі / катери — 33 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 86 950 (+177) од.
спеціальна техніка — 4 109 (+2) од.
Раніше повідомлялося, що РФ окупувала в березні більше територій, ніж у лютому.