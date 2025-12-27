Конвеєр терору: військовий пояснив, про що свідчить пів доби безперервних атак на Київ

РФ збільшує штат підрозділів БпЛА, щоб масштабувати терор / © ТСН

Багатогодинний пресинг столиці дронами — це не просто демонстрація наявності техніки, а й доказ розширення штату російських підрозділів безпілотних систем.

Таку думку висловив військовослужбовець 413-го полку «Рейд» СБС та експерт Defense Express Іван Киричевський в коментарі LIGA.net.

Людський ресурс терору

Експерт наголосив, що запуск «Шахеда» — це складний логістичний процес, який вимагає багато рук.

«З Алабуги „Шахед“ на всі ті 15 точок, з яких відбуваються запуски, сам по собі ніжками не прийде. Його треба довезти. На місці вже спорядити бойовою частиною, залити авіаційне паливо, тобто це дуже працемісткий процес», — пояснив експерт.

Те, що росіяни змогли забезпечити інтенсивну атаку на одну точку протягом майже пів доби, свідчить про те, що вони накопичили достатньо людей для цієї роботи.

«Масштабування застосування безпілотників завжди вимагає масштабування набору персоналу. В плані персоналу БпЛА росіяни роблять ставку навіть не на якість, а на кількість, це очевидно», — зазначив Киричевський.

Він нагадав про стратегічні плани РФ збільшити чисельність особового складу, що працює з дронами, до 200 000 осіб.

Мета — психологічний тиск

Окрім суто військових цілей, такі затяжні атаки мають потужний психологічний ефект, особливо на тлі розмов про можливі переговори.

«У росіян є явний замисел додати емоцій під переговори… Думаю, це скоріше, щоб залишити в стані дезорієнтації, щоб ніхто ніяких рішень ухвалити не міг», — вважає військовий.

На його думку, збільшення кількості підрозділів БпЛА має на меті перетворити терор цивільного населення України на системний та безперервний процес.

Нагадаємо, російські війська розпочали цілеспрямовану кампанію зі знищення логістичної гілки «Київ–Ковель», щоб перерізати залізничне сполучення з Польщею. Під ударом — поїзди, депо та мости, а керування дронами, ймовірно, здійснюється з території Білорусі.