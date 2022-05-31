"Конвої життя" та порятунок поранених за кордоном: Зеленська розповіла, чим займається під час війни

"Конвої життя" та порятунок поранених за кордоном: Зеленська розповіла, чим займається під час війни

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що під час війни в Україні багато проєктів довелося відсунути "на потім", аби рятувати дітей та військових, які опинились в біді.

За її словами, вже було організовано 14 "конвоїв життя", під час яких за кордон вивезли сотні дітей з онкологічними захворюванями. Зеленська каже, що в умовах війни "проходити лікування у бомбосховищах неможливо".

Про це вона сказала в інтерв’ю українським журналістам.

Перша леді зазначає, що сьогодні на лікування до Франції, Німеччини, США, Італії та інших країн світу відправили вже близько 550 дітей з їхніми сім’ями.

"Якщо ми перед війною розмовляли про те, як краще нагодувати школярів, то сьогодні, зрозуміло, ракурс змінився і ми маємо думати про те, як нагодувати всіх тих, хто потрапив у скрутне становище. Мені здається, що найтемніші часи перед світанком ми вже пережили, гірше вже не буде, тому будемо відштовхуватись від дна на поверхню", - каже Зеленська.

Наступний етап – це евакуація дітей-сиріт. Зеленська зазначає, що таких дітей, на жаль, багато. Цим опікується дуже багато людей, зокрема волонтерів та волонтерських організацій не лише в Україні, а й за кордоном. Так, зокрема до Швейцарії виїхали вже 75 дітей.

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"Від МОН ми отримали інформацію про те, що потрібні інкубатори для передчасно народжених малюків. Ми налагодили співпрацю з французькими організаціями, з організацією "Лікарі без кордонів", оплатили 4 інкубатори, які вже приїхали до Харківської, Дніпропетровської та Миколаївської області. Днями очікуємо ще 4 чи 6 інкубаторів для інших пологових будинків", - розповідає Зеленська.

Перша леді каже, що сьогодні, на жаль, людей з інвалідністю більшає, а найрозповсюдженішими травмами є мінно-вибухові.

"Наші люди втрачають кінцівки, отримують інвалідність. Тут перед нашою системою охорони здоров’я стоїть дуже складна проблема з протезуванням і подальшою реабілітацією таких людей", - зазначає перша леді.

Зеленська особисто просить перших леді інших країн приймати на лікування і подальшу реабілітацію українських поранених воїнів. За її словами, вже один літак з нашими військовими відправили до Франції.

"Однак дитяче протезування складніше ніж доросле. Протези потрібно постійно змінювати, адже дитина росте. У нас зараз 16 таких дітей, двоє вже відправили до Сполучених Штатів. Важливо цей процес зробити довгостроковим", - наголосила Зеленська.

Внаслідок цього сьогодні постало нагальне питання, щоб відновити інфрастурктуру і всі понівечені будівлі з урахуванням всіх нових норм будівництва, зокрема щоб всюди були пандуси та зїзди.

Крім того, Зеленська повідомила про відновлення електронного "Довіднику безбар’єрності". Там з’явився довідник про те, як допомагати собі, дітям та людям літнього віку під час війни. Вже скоро він має вийти і друком.

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська під час інтерв'ю українським ЗМІ, яке транслювалося в ефірі інформаційного телемарафону, розповіла про їхню із президентом Зеленським сім'ю, яка так само, як і всі українські сім'ї була шокована, коли в країні почалася війна.

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