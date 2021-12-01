Коньяк, шоколад та кола: на Тернопільщині злодій три дні поспіль крав у магазині одні й ті ж товари

Коньяк, шоколад та кола: на Тернопільщині злодій три дні поспіль крав у магазині одні й ті ж товари

Чортківчанин визнав провину та розповів, що вартість продуктів він відшкодував, а от віконні ролети здав у металобрухт.

У Чорткові, Тернопільської області, чоловік три дні поспіль крав у магазині коньяк, шоколад та колу. Він також зізнався у крадіжці віконних ролетів, вартістю в 15 тисяч гривень.

Про це пише zaxid.net.

Чортківчанин визнав провину та розповів, що вартість продуктів він відшкодував, а от віконні ролети здав у металобрухт. Районний суддя Василь Парфенюк засудив крадія до 3 років позбавлення волі.

"Чоловік 14 січня 2018 року біля 14:30 зайшов у магазин. Проходячи торговими рядами магазину, повторно, таємно, викрав з полиць магазину одну пляшку коньяку місткістю 0,5 літра і вартістю 149 грн, три плитки шоколаду вартістю 31 грн кожна та одну пляшку коли місткістю 2 л вартістю 20 грн, після чого не розрахувавшись, виніс із собою викрадене на вулицю, чим спричинив матеріальну шкоду на загальну суму 262 грн", — йдеться у вироку Чортківського районного суду.

До цього він викрав ті ж продукти 13 січня, а третій раз повернувся на місце злочину 16-го. На судовому засіданні власниця магазину заявила, що до злочинця претензій не має, адже той повернув кошти у розмірі нанесеного збитку. Втім відшкодування вартості віконних ролетів чоловік не покрив.

Нагадаємо:

У Києві оперативники затримали п’ятьох жінок за кишенькові крадіжки у центральній частині міста. Спритниці користувалися неуважністю перехожих і в центрі Києва цупили у них ґаджети та гаманці.

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