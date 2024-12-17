Координацію доправлення військової допомоги до України здійснюватиме НАТО замість США — Reuters

Тим часом адміністрація у Вашингтоні, що йде, намагається відправити Києву якомога більше зброї на тлі побоювань, що Трамп може скоротити постачання військової техніки до України.

Відтепер НАТО взяло на себе координацію західної військової допомоги Україні, яку раніше здійснювали Сполучені Штати. Цей крок спрямований на захист механізму підтримки від ймовірних дій Дональда Трампа.

Про це повідомило у вівторок агентство Reuters з посиланням на джерела.

"Штаб-квартира нової місії НАТО в Україні, що отримала назву "Сприяння безпеці та підготовка НАТО для України" (NSATU), розташована в казармах Клей, на американській базі в німецькому місті Вісбадені", — інформує агентство. За інформацією джерела агентства, база NSATU вже повністю готова до роботи.

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Загальна чисельність NSATU становитиме близько 700 осіб, разом із військовослужбовцями, розміщеними у військовому штабі НАТО SHAPE у Бельгії та в логістичних центрах у Польщі та Румунії.

Раніше західні військові постачання Києву координувала очолювана США група "Рамштайн" — спеціальна коаліція з близько 50 країн, названа на честь американської авіабази в Німеччині, де вона вперше зібралася.

Тим часом адміністрація у Вашингтоні, що йде, намагається відправити Києву якомога більше зброї на тлі побоювань, що Трамп може скоротити постачання військової техніки до України.

Водночас дипломати визнають, що передавання повноважень до НАТО може мати обмежений ефект, оскільки США за Трампа все ще можуть завдати серйозного удару по Україні, скоротивши свою підтримку, адже вони є домінантною силою Альянсу і постачають Києву більшість озброєння.

Трамп, який обійме посаду в січні, заявив, що хоче швидко закінчити війну в Україні, але не сказав, як він планує це зробити. Він давно критикує масштаби американської фінансової та військової допомоги Україні.

Трамп пригрозив вийти з НАТО під час свого першого президентського терміну та вимагав, щоб союзники витрачали на свої збройні сили 3% національного ВВП, тоді як у НАТО цей показник становить 2%.

Нагадаємо, два тижні тому США оголосили, що готують пакет допомоги Україні майже на мільярд доларів. Кошти будуть спрямовані на закупівлю нової зброї у виробників.

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