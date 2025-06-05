Координував удари РФ по Полтавщині та Дніпропетровщині: СБУ викрила підлітка-шпигуна

Затриманий підозрюваний / © СБУ

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Служба безпеки України затримала інформатора російських окупантів, який за гроші збирав дані для ворожих ударів по Полтавській та Дніпропетровській областях. Зрадником виявився 16-річний студент, завербований через інтернет.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, підліток шпигував за військовими об’єктами, фіксував розташування техніки та навіть намагався з’ясувати місця виробництва деталей для українських дронів.

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«За завданням куратора з гру агент виїжджав у сусідній регіон для збору даних, проводив фотофіксацію стратегічних об’єктів та надсилав інформацію куратору», — йдеться в повідомленні.

Під час обшуку у затриманого вилучили телефон із доказами зради. СБУ також вжила заходів для захисту стратегічних об’єктів, які він виявляв. Колаборанту вже оголосили підозру за державну зраду. Зараз він у СІЗО.

Нагадаємо, в СБУ попередили, що спецслужби РФ видають себе за українських силовиків і вербують громадян.