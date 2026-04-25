Копіював нацистів та готувався: з'явились відео з телефону стрільця, що вбив 7 людей в Києві

Відео з телефону вбивці: хронологія підготовки теракту у Києві / © ТСН

Генпрокурор Руслан Кравченко опублікував відео з телефону стрільця, який вбив 7 людей у Києві, а також кадри перших хвилин трагедії з камер відеоспостереження і бодікамер поліцейських.

На кадрах чути, як зловмисник тренується стріляти і коментує це погрозами «покропити слов’янську землю єврейською кров’ю», вигукує українофоські фрази «‎Х*х*л, швайне, з*г х*йль», називає людей «свинями», яких «буде мочити».

Також Кравченко виклав записи його розмов безпосередньо під час теракту.

Забарикадувавшись із заручниками, він звернувся до працівниці пункту обміну валют із вимогою негайно вийти з каси та покликати представника для переговорів. Чоловік погрожував прострелити двері й убити жінку у разі відмови. Гроші його не цікавили, кричав: «вийдіть із каси, я не буду ваші долари брати».

На кадрах чути, як зловмисник вибірково попереджав окремих перехожих, щоб ті тікали. «Тікай звідси, бо зараз буде стрілянина. Тікай мужик, живий будеш».

У магазині нападник ходив між рядами, погрожував людям зброєю та застрелив працівника. Це потрапило на кадри відеоспостереження. Ймовірно, йдеться про молодого хлопця Владислава Жидкова, який працював у «Велмарті».

Він виправдовував свій злочин нібито «самообороною» після побутового конфлікту.

«Годину назад на мене „наїхала“ група з шостого поверху. Баби. Схопили мене. На мене „наїхали“. Я до останнього тримався. Чотири людини на мене. Фізично. Молодняк наїхав. Я майор ЗСУ. Я служив. А на мене „наїжджають“ у моєму домі. Там пацан був молодше мене вдвічі. Він мене бити почав. Він уже труп. У нього мізки лежать», — розповідав він переговорнику.

Дата публікації 13:29, 25.04.26

Раніше Руслан Кравченко розповів, що останній дозвіл на зброю стрілець, що вчинив теракт у Києві, отримав на підставі нібито журналістського посвідчення, виданого однією з громадських організацій.

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях просто посеред вулиці та в супермаркеті.

Замість затримати зловмисника, копи втекли з місця стрілянини.

Згодом стало відомо, що співробітників поліції, яких звинувачують у втечі під час теракту в Києві, відсторонили від виконання службових обов’язків. Суд їм обрав запобіжний захід.