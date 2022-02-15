Копійчане добриво для орхідей з інгредієнтів, які є на кожній кухні: будуть рости як на дріжджах

Копійчане добриво для орхідей з інгредієнтів, які є на кожній кухні: будуть рости як на дріжджах

Мало хто знає, що приготувати дієве добриво для орхідей можна з простих інгредієнтів, які є на кожній кухні. ТСН.ua розповідає, що робити, щоб екзотична квітка росла як на дріжджах.

Якщо у вас вдома є орхідея, яка раптом перестала рости, не спішіть викидати тропічну красуню. Спробуйте приготувати просте добриво для орхідей. Існує аж два рецепти. Для першого вам знадобиться три інгредієнти, які знайдуться на будь-якій кухні:

цукор;

дріжджі;

вода.

Таке добриво для орхідей допоможе квітці виглядати здоровою, рости і навіть квітнути. А ще збагатить рослину всіма необхідними мікроелементами.

Для другого потрібно всього лише два інгредієнти:

вода;

часник.

Це добриво для орхідей з часнику допомагає, якщо рослина давно не квітне, погано нарощує коріння або листя, пошкоджена грибковою інфекцією.

Унікальне добриво для орхідей з дріжджів і цукру: як приготувати

Щоб приготувати це добриво для орхідей, треба взяти 10 грам дріжджів, столову ложку цукру і 1 літр води кімнатної температури. Дріжджі і цукор перемішайте в 200 мл води. Слідкуйте, щоб не утворилися грудочки. Тоді накрийте посуд пакетом або кришкою та залишіть на 2 години в теплому місці.

Потім додайте до суміші решту води (800 мл) і ретельно перемішайте розчин. Добриво для орхідей готове.

Добриво для орхідей з дріжджів і цукру: як правильно поливати

Добриво для орхідей: все що вам потрібно є у вашій кухні / Pexels

Якщо ваша рослина росте в звичайному пластиковому вазоні з сосновою корою, добриво для орхідей треба вводити “методом занурення”. Тобто розчин вилити до широкої ємності і поставити всередину вазон. Залишити так на 15 хвилин. Дати лишній волозі стекти.

Таке добриво для орхідей потрібно використовувати не частіше одного разу на місяць, щоб отримати ефективний результат.

Добриво для орхідей з часнику: приготування і використання

Візьміть два зубчики часнику, очистіть і пропустіть через часникодавку або дрібно наріжте ножем. Залийте 1 літром окропу, щільно накрийте ємність кришкою та залишіть в темному місці на годину. Перед поливанням добриво для орхідей потрібно процідити.

Щоб добриво для орхідей з часнику подіяло, можна просто налити невелику кількість розчину до піддона, щоб до горщика просочилася волога. Залиште рослину в настоянці на пів години, а потім вилийте зайву рідину.