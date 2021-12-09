Україна розвернула корабель "Донбас" на базу: Резніков звинуватив РФ у провокації

Україна розвернула корабель "Донбас" на базу: Резніков звинуватив РФ у провокації

Очільник Міноборони Олексій Резніков наголосив, що Азовське море є акваторією спільного користування, тому українські кораблі мають повне право там перебувати.

Україна відерагувала на провокативні заяви російської ФСБ про український корабель "Донбас".

У штабі ООС заявили, що судно виконує завдання у своїх територіальних водах і не заходило до "чутливих зон".

"На даний час "Донбас" повертається на базу", — йдеться в повідомленні.

Водночас очільник Міноборони Олексій Резніков у коментарі "РБК-Україна" назвав інцидент "провокацією росіян". Міністр наголосив, що "Донбас" є пошуково-рятувальним судном й не має жодної зброї на борті.

"Чергові інформаційні вкиди з боку Росії. Дуже дивно, що російські спецслужби побачили загрозу з боку пошуково-рятувального судна без зброї, в той час, коли кораблі ФСБ постійно перебувають на відстані 2 кілометрів від Маріуполя та Бердянська. Російські кораблі озброєні гарматами 30 мм", — зазначив Резніков.

Очільник Міноборони наголосив, що Азовське море є акваторією спільного користування, тому українські кораблі мають повне право там перебувати. За його словами, заяви ФСБ про "загрозу" є черговою маніпуляцією Росії.

Нагадаємо, у ФСБ РФ заявили, що корабель "Донбас" Військово-морських сил України рухається у бік Керченської протоки і "становить загрозу".