Корабельне угруповання ворога продовжує маневри вздовж кримського узбережжя

Корабельне угруповання ворога без суттєвих змін кількості та задач продовжує маневри вздовж кримського узбережжя в ракетно безпечних для себе районах.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Напоготові, на бойовому чергуванні два надводних ракетоносії, споряджені 16 "Калібрами".

«Враховуючи актуальність загроз ракетних ударів та артилерійських обстрілів, дослухайтеся до застережень сил оборони. Будьте пильними та уважними, не наражайте себе на небезпеку в зонах заборонених для відвідування. Зокрема ділянки узбережжя наразі особливо небезпечні. Море штормить і може бути щедрим на неприємності. За алгоритмами повітряної тривоги дійте оперативно і зосереджено. Отриману інформацію сприймайте критично, перевіряйте її правдивість через офіційні джерела. Інформацію про дії наших підрозділів, їх місце положення і пересування не повідомляйте, не орієнтуйте ворога. Будьмо міцними і ми обов’язково переможемо!», - йдеться у повідомленні.

Раніше у Генштабі підтвердили ліквідацію росіян у Куп'янську та Херсоні.

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