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Корабельне угруповання ворожих сил - напоготові до завдання ракетних ударів з Чорного моря

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Корабельне угруповання ворожих сил - напоготові до завдання ракетних ударів з Чорного моря

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Корабельне угруповання ворожих сил в основній своїй масі продовжує переховуватися у ракетно недосяжних районах Чорного моря вздовж південного й південно-східного узбережжя Кримського півострова, а напоготові до завдання ракетних ударів – 2 надводних і один підводний носій ракет типу «Калібр», яких заготовлено 20 штук.

«Сили оборони півдня України на сторожі безпеки регіону та вашого спокою. Будьте пильними та обережними, не піддавайтесь на провокації. Дотримуйтесь заходів безпеки, не нехтуйте попередженнями та заборонами, що спрямовані на збереження вашого життя. Довіряйте достовірним і справжнім. Разом до перемоги!», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти вранці 23 липня, наступного дня після підписання угоди про експорт зерна, завдали ракетного удару по Одеському морському торговому порту.

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