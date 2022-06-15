Корабельне угруповання ворожого флоту продовжує створювати загрозу ракетної атаки з моря

Корабельне угруповання ворожого флоту в північно-західній частині Чорного моря в черговий раз переформатовано.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
Два ракетних кораблі та підводний човен, споряджені 20 крилатими ракетами, продовжують створювати загрозу ракетної атаки з моря, великий десантний корабель декларує збереження намірів на десантну операцію.
«Не нехтуйте заходами безпеки, дотримуйтесь алгоритму і правил дій при повітряній тривозі, не піддавайтесь на інформаційні вкиди, ретельно перевіряйте джерела отримання даних, довіряйте силам оборони. Бережемо Україну разом!», - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що Олег Жданов назвав, яке озброєння та в якій кількості потрібне Україні для контрнаступу.
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