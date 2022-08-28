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Корабельне угруповання ворожого флоту тримається поблизу кримського берега: деталі

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Корабельне угруповання ворожого флоту тримається поблизу кримського берега: деталі

Фото: Associated Press

Корабельне угруповання ворожого флоту з 11 одиниць тримається поблизу кримського берега.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Але три ракетоносії, з яких один підводний, тримають напоготові зо два десятки ракет типу «Калібр».

«Наші побажання і рекомендації стабільні: не наражайте себе на зайву небезпеку, нехтуючи заходами безпеки, пильнуйте інформаційний простір, сповіщайте компетентні органи про підозрілих людей, які збирають інформацію, просувають антиукраїнську пропаганду.З чистими думками – разом до Перемоги!», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на затонулому крейсері "Москва" загинув син російського контрадмірала, який командує дивізією Чорноморського флоту РФ, Олега Криворога – Валерій Криворог.

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