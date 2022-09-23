Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі поповнилось до 14 одиниць

Відтепер на бойовому чергуванні 3 надводних і 1 підводний ракетоносій із загальною кількістю 28 «Калібрів».
Про це інформує оперативне командування "Південь"
Отже, загрози ракетних ударів та повітряних атак, зокрема і дронами-камікадзе, залишаються актуальними. Зважайте на сигнали повітряних тривог, дійте чітко та оперативно. Не нехтуйте власною безпекою, не втрачайте пильності і критичного мислення. Інформацію піддавайте перевірці, довіряйте тільки достовірним джерелам. Не дозволяйте паніці і зневірі вас полонити.
"Ми - волелюбний народ, здатний на шляху до Перемоги подолати будь-які перепони! Разом переможемо! Все буде Україна!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, скандальний голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що в республіці мобілізація не проводитиметься.
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