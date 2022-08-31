Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі продовжує укриватися від шторму: деталі

Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі без змін складу, задач та загроз продовжує укриватися від шторму та ймовірного ураження вздовж кримського узбережжя.
Про це пише оперативне командування «Південь».
Загрози ракетних ударів і артилерійських обстрілів у відповідно досяжних районах залишаються актуальними.
«Дотримуйтесь алгоритмів і правил дій за повітряною тривогою, перевіряйте достовірність отриманої інформації через підтвердження її в достовірних джерелах, не продукуйте і не поширюйте зайвої інформації про дії наших підрозділів, прогнози і варіанти розвитку бойових подій. Не орієнтуйте ворога, будьте мудрі та зосереджені. Довірте Силам оборони професійно виконати свою роботу.
І ми обов’язково переможемо!», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, над Дніпропетровщиною збили 4 ворожі ракети "Калібр".
Як повідомлялося, Жданов озвучив три варіанти, що чекає на армію Путіна у Херсоні.
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