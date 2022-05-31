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Кораблі противника тримають дистанцію від материкової України, остерігаючись ракетного ураження

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Кораблі противника тримають дистанцію від материкової України, остерігаючись ракетного ураження

Фото: УНІАН

В Чорному морі кораблі ворожого угруповання продовжують виконувати завдання з блокування судноплавства та роботи портів.

У готовності до застосування ракетного озброєння - один носій крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

Про це інформує оперативне командування "Південь". 

  • З метою забезпечення підрозділів рашистів на острові Зміїний, здійснюється перехід у напрямку острова десантного катера “Дюгонь” та двох десантних швидкісних катерів “Раптор”. При цьому надводні кораблі противника обережно тримають дистанцію від материкової України, остерігаючись ракетного ураження.
  • На узбережжя Одещини шторми продовжують викидати ворожі морські міни. Вчасно виявлену і знешкоджену, сьогодні встигли виловити та відвезти в безпечне місце для контрольованого підриву фахівці підривної команди. А могла б статися трагедія.

"Пам’ятайте про обов’язковість дотримання заходів безпеки, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, будьте пильними та розсудливими, не наражайте себе на небезпеку в заборонених для відвідування місцях, а джерела інформації обирайте тільки достовірні. Все буде Україна і ми обов’язково переможемо!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 травня президент України Володимир Зеленський переговорив телефоном із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Говорили про завершення війни, розблокування Чорного моря, щоб не було загроз продовольчій безпеці в світі.

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