Кораблі противника тримають дистанцію від материкової України, остерігаючись ракетного ураження

В Чорному морі кораблі ворожого угруповання продовжують виконувати завдання з блокування судноплавства та роботи портів.

У готовності до застосування ракетного озброєння - один носій крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

Про це інформує оперативне командування "Південь".

З метою забезпечення підрозділів рашистів на острові Зміїний, здійснюється перехід у напрямку острова десантного катера “Дюгонь” та двох десантних швидкісних катерів “Раптор”. При цьому надводні кораблі противника обережно тримають дистанцію від материкової України, остерігаючись ракетного ураження.

На узбережжя Одещини шторми продовжують викидати ворожі морські міни. Вчасно виявлену і знешкоджену, сьогодні встигли виловити та відвезти в безпечне місце для контрольованого підриву фахівці підривної команди. А могла б статися трагедія.

"Пам’ятайте про обов’язковість дотримання заходів безпеки, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, будьте пильними та розсудливими, не наражайте себе на небезпеку в заборонених для відвідування місцях, а джерела інформації обирайте тільки достовірні. Все буде Україна і ми обов’язково переможемо!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 травня президент України Володимир Зеленський переговорив телефоном із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Говорили про завершення війни, розблокування Чорного моря, щоб не було загроз продовольчій безпеці в світі.

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