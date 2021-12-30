Кораблі України та Франції провели військові навчання в акваторії Чорного моря - фото

Кораблі України та Франції провели військові навчання в акваторії Чорного моря - фото

Навчання відбулися відповідно до стандартів НАТО.

30 грудня у північно-західній частині Чорного моря середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" Військово-Морських Сил ЗС України разом із фрегатом Військово-Морських Сил Франції Auvergne провели тренування типу PASSEX. Окрім того, Франція залучила корабельний транспортно-бойовий гелікоптер NH-90.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, oj навчання провели для підтримки безпеки в Чорноморському регіоні, вдосконалення навченості та взаємосумісності екіпажів кораблів двох країн відповідно до стандартів НАТО. Комунікація відбувалася виключно англійською мовою, як цього вимагає міжнародна система сигналів MTP.

"Під час відпрацювання елементів тактичного маневрування особовим складом кораблів було проведено низку спільних тренувань, зокрема, ведення нічного сигналоздійснення з використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв’язку тощо. Основну увагу приділили підвищенню взаємосумісності та злагодженості дій екіпажів", - повідомили в Міноборони.

У міністерстві додають, на борту українського корабля було відпрацьовано тренування з надання допомоги аварійному кораблеві із висадкою аварійно-рятувальної групи французького фрегата.

Нагадаємо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1 повідомив, що посіпаки Путіна роблять все можливе, аби Україна не могла гарантувати собі енергонезалежність. Зокрема, вони заважають Україні збільшувати власний видобуток газу.

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