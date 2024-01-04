Кордон на замку: у ДПСУ пояснили посилення контролю військовозобов’язаних

У ДПСУ підтвердили, що мають право перевіряти необхідні документи в повному обсязі, зокрема від ТЦК.

Останнім часом на кордоні фіксують збільшення випадків, коли ухилянти намагаються використати підробні документи для втечі за кордон. Тому посилення перевірок відповідає нормам законодавства та правилам перетину кордону.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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За його словами, крім підроблених документів, чоловіки можуть також говорити про те, що їдуть перевозити вантажі, супроводжують пасажирів або везуть гуманітарну допомогу. Та не завжди це є правдою.

"Під час ретельної перевірки ми можемо з'ясувати, що чоловіки їдуть зовсім з іншою метою, не визначеною в правилах. І на підставі вивчення або документів, або мети поїздки прикордонники мають право відмовити людині в перетині кордону", – каже Демченко.

Він нагадав, що кордон можуть перетинати низка категорій чоловіків військовозобов'язаних, які не підлягають призову по мобілізації, або мають відстрочку. Ці чоловіки повинні мати з собою відповідні документи з ТЦК.

"Тому прикордонники можуть перевіряти документи і з ТЦК, які фіксують той факт, що їм надано відстрочку", – додав Демченко.

Нагадаємо, у Мережі масово почали з'являтися повідомлення про проблеми із випуском за кордон чоловіків, які мають на це право. Зокрема, повідомлялося, що 29 грудня прикордонники перестали випускати чоловіків, які мають 3 групу інівалідності та тих, хто супроводжує людей з інвалідністю.

Також повідомлялося про невипуск багатодітних батьків. У чоловіків вимагали показати військово-облікові документи від ТЦК про відстрочку.

Пізніще у ДПСУ пояснили, чи можуть виїхати за кордон багатодітні та чоловіки з інвалідністю.

ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про посилення перевірок чоловіків, які мають право на виїзд.