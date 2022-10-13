Кордон з РФ на Сумщині обладнали двома лініями оборони: Живицький заявив, що лютий не повториться

За 100-150 кілометрів від адмінмежі навчаються російські мобілізовані.

Наразі кордонах із Сумською областю не фіксують додаткових скупчень військ Росії, ворожих ударних угруповань чи диверсійних груп - як це було перед 24 лютого. Наразі з інженерної та військової точки зору обладнано першу і другу лінію оборони.

Про це пд час брифінгу повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Лютий не повториться ніколи. Вся Україна може бути впевнена, що кордони зараз захищаються як прикордонниками, так і військовими підрозділами, облаштовано відповідні інженерні об'єкти», - сказав він на брифінгу.

За словами голови області, за 100-150 кілометрів навчаються російські мобілізовані. Втім, про ударн угруповання чи диверсійних груп не йдеться.

"Є поодиночні такі бродячі підрозділи, які здійснюють обстріли прикордонних населених пунктів Сумської області. Це самохідні артилерійські установки, часто-густо реактивні системи залпового вогню, міномети", - розповів Живицький.

Загроза з Білорусі

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв заявляє, що українські війська готові до можливого наступу ворога з Білорусі. Наразі ситуація поблизу північного кордону контрольована.

До слова, днями самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та російський президент-диктатор Володимир Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що наслідки такої "співпраці" можуть бути не раніше весни.

Попри це Олексій Арестович вважає, що білоруська армія не готова до вторгення в Україну. Мовляв, режим Лукашенка просто уже віддав Путіну запаси зброї та техніки.

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