Кордон з Угорщиною перетнув незвичайний безпілотник: відео

Літальним апаратом типу аерошут дистанційно керували двоє громадян України.

У ніч на четвер, 28 жовтня, українські прикордонники відділу “Лужанка” на Закарпатті зафіксували переліт через державний кордон на територію Угорщини малого літального апарата. Через деякий час “залізний птах” повернувся на українську територію.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Група реагування та мобільний підрозділ Мукачівського прикордонного загону розпочали заходи з пошуку місця посадки літального апарата і розшукали його на околиці Зняцево. Як виявилося, це був аерошут, однак без місця сидіння для пілота.

“З огляду на нетипові технічні зміни цього аерошута, є підстави вважати, що його могли використовувати для переміщення через кордон заборонених товарів, предметів чи матеріалів”, - повідомили прикордонники, зауваживши, що такого типу літальний апарат затримують вперше.

Невдовзі було затримано двох операторів цього потужного безпілотника, які керували ним за допомогою пульта дистанційного управління. Мешканці Закарпатської та Львівської області віком 38 та 45 років привезли аерошут на місце, з якого він здійснював незаконний перетин кордону, в автомобільному причепі.

Мету використання безпілотника оперативники встановлюють. Щодо виявлення ознак злочину, передбаченого ст.334 ККУ (порушення правил міжнародних польотів) прикордонники направили повідомлення до СБУ.

Якщо вину підозрюваних буде доведено, їм загрожує покарання у вигляді штрафу від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, раніше прикордонники виявили в іноземця шпигунське обладнання, яке він приховано намагався вивезти в Молдову.

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