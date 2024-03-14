Кордон заливають бетоном: з'явились знімки фортифікаційних споруд у Чернігівській області

На Чернігівщині тривають масштабні інженерні роботи із зміцнення державного кордону та спорудження фортифікаційних споруд для підвищення обороноздатності країни.

У Чернігівській області триває процес зміцнення державного кордону та будівництво фортифікаційних споруд.

Про це розповів очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Продовжуємо щодня зміцнювати обороноздатність країни", - написав він у своєму Facebook.

Чаус повідомив, що побував на одній із ділянок кордону, де інженерні роботи виконує приватна компанія.

"Будівельники дуже мотивовані, адже усвідомлюють важливість виконання свого завдання на належному рівні", - додав очільник області.

Також він показав фотографії, на яких показані захисні вогневі споруди закритого типу. Він назвав цей процес бетонуванням кордону.

Фортифікаційні споруди на кордоні України у Чернігівській області / Фото: Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Фортифікаційні споруди на кордоні України у Чернігівській області / Фото: Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Фортифікаційні споруди на кордоні України у Чернігівській області / Фото: Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Фортифікаційні споруди на кордоні України у Чернігівській області / Фото: Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Нагадаємо, раніше президент Зеленський розповів, що Україна посилила будівництво нових ліній оборони на ключових напрямках фронту загальною протяжністю 2000 км на сході, півдні та півночі. Це робиться на випадок нової спроби наступу з боку Росії.

"Ми вважаємо, що ядро російської армії було знищено, але ми для себе будуємо фортифікаційні споруди. Це окрема велика робота", - сказав президент.

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