Кордони України з ЄС за добу перетнули 82 тисячі людей: які сьогодні черги на пунктах пропуску

Кордони України з ЄС за добу перетнули 82 тисячі людей: які сьогодні черги на пунктах пропуску

За добу 30 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 82 тисячі осіб та понад 20 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби виїхала майже 41 тисяча осіб. Понад 23 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Водночас за минулу добу до України прибула понад 41 тисяча осіб, понад 37 тисяч з них – громадяни України.

Також за цей час було оформлено понад 70 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Станом на 09:00 год. 1 липня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" - 50 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Угринів" - 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Рава-Руська" - 0 л/а, 2 автобусів, 0 пішоходів;

"Грушів" - 0 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів;

"Краківець" - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Шегині" - 15 л/а, 11 автобусів, 30 пішоходів.

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 10 л/а, 0 автобусів, 2 пішоходів.

Читайте також: