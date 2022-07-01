Кордони України з ЄС за добу перетнули 82 тисячі людей: які сьогодні черги на пунктах пропуску

За добу 30 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 82 тисячі осіб та понад 20 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби виїхала майже 41 тисяча осіб. Понад 23 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
Водночас за минулу добу до України прибула понад 41 тисяча осіб, понад 37 тисяч з них – громадяни України.
Також за цей час було оформлено понад 70 вантажівок з гуманітарною допомогою.
Станом на 09:00 год. 1 липня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:
Республіка Польща:
- "Устилуг" - 50 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Угринів" - 10 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Рава-Руська" - 0 л/а, 2 автобусів, 0 пішоходів;
- "Грушів" - 0 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів;
- "Краківець" - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Шегині" - 15 л/а, 11 автобусів, 30 пішоходів.
Словацька Республіка:
"Ужгород" - 10 л/а, 0 автобусів, 2 пішоходів.
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