Кордони України за добу перетнули понад 80 тисяч людей: які сьогодні черги на пунктах пропусків

З України минулої доби виїхали 38 тисяч осіб, тоді як 46 тисяч людей повернулися з-за кордону.

За добу 4 вересня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 84 тисячі осіб та 18 тисяч транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

З України минулої доби виїхали 38 тисяч осіб. Понад 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прибули майже 46 тисяч осіб, понад 42 тисячі з них – громадяни України.

За цей період було оформлено 71 вантажівку з гуманітарною допомогою.

За даними прикордонників, станом на 09:00 5 вересня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" - 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 60 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Рава-Руська" - 0 л/а, 3 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації).

Румунія:

"Порубне" - 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

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