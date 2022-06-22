Кордони з Україною за добу перетнули понад 74 тисячі людей: які сьогодні черги на пунктах пропуску

Кордони з Україною за добу перетнули понад 74 тисячі людей: які сьогодні черги на пунктах пропуску

За добу 21 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 74 тисячі осіб та 19 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби виїхали понад 38 тисячі осіб. 22 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Водночас до України за минулу добу прибули 36 тисяч осіб, понад 32 тисячі з них – українці.

Також за цей період було оформлено 117 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Станом на 09:00 год. 22 червня черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано у таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Грушів" - 0 л/а, 13 автобусів, 0 пішоходів;

"Краківець" - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Шегині" - 40 л/а, 6 автобусів, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

"Ужгород" - 15 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів.

Румунія:

"Порубне" - 70 л/а, 0 пішоходів.

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