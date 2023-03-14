Корегувала ракетні удари та "зливала" позиції ЗСУ: СБУ затримала жительку Харківщини

Правохоронці затримали 42-річну жительку села Гусинка Куп'янського району Харківщини. Жінку підозрюю у причетності до допомоги російським військам.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Слідствао втсановило, що прихильниця путінських військ збирала інформацію про переміщення та місця базування Сил оборони на території Куп’янського району. Зловмисниця акож коригувала ракетні удари ворога. Жінка передавала їм дані щодо точності прильотів ракет по місцях зберігання боєприпасів ЗСУ.

"Інформаторка була завербована представниками спецслужби РФ через її чоловіка, який вже декілька років проживає в РФ. Для збору інформації зловмисниця виходила на місцевість і приховано фотографувала позиції українських військ. Отримані дані вона надсилала через месенджери", - йдеться у повідомленні СБУ.

Правоохоронці знайшли у підозрюваної мобільний телефон із листуваннями з росіянами.

Жительці Куп'янщини повідомили про підозру за статтею несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Наразі вирішують питання щодо тримання жінки під вартою.

Нагадаємо, мешканця Києва засудили до 15 років ув'язнення за коригування ударів по столиці з "Градів" та "Смерчів" у березні 2022 року. Внаслідок цього обстрілу тоді загинули двоє людей.

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