Корецький назвав умову, за якої українці зможуть не платити за комуналку

Сергій Корецький / © ТСН

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Прем’єр Сергій Корецький заявив, що уряд може не нараховувати плату за опалення у разі руйнувань. Наразі це рішення передчасне.

Про це він сказав у Раді.

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«У разі значних руйнувань інфраструктури, які унеможливлять швидке відновлення теплопостачання, уряд може вдатися до ненарахування плати за опалення», — сказав він.

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Однак, за словами прем’єра, наразі говорити про застосування такого механізму передчасно.

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Українці мають право вимагати перерахунок платіжок за комунальні послуги, якщо через блекаути або аварії тепло, гаряча чи холодна вода не подавалися або мали неналежну якість. Правила передбачають можливість перерахунку вартості кількох основних комунальних послуг. Насамперед йдеться про опалення, постачання гарячої та холодної води, а також водовідведення.

Споживачам рекомендують фіксувати письмово дні та години, коли послуга не надавалася або погіршувалася її якість. Крім того, необхідно зберігати акти-претензії, підписані представником постачальника або сусідами, копії заяв та звернень доки виконавець послуг не здійснить перерахунок платіжки.

Окрім цього, власників зруйнованих осель звільнили від обов’язку щомісяця передавати показники лічильників, а також від витрат на технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у багатоповерхівках. Усі пільги діятимуть протягом усього періоду, поки в помешканні немає можливості безпечно користуватися газом.

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