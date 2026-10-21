Корецький очолював «Укрнафту», а тепер уряд не може захистити її інтереси? – Т.Загородній

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«У новій публікації Борис Кушнірук поставив питання, яке давно мало прозвучати на рівні Кабміну: хто в уряді відповідає за ситуацію зі Стинавським нафтогазовим родовищем? — написав на своїй сторінці в Фейсбук політичний експерт Тарас Загородній — Державна «Укрнафта» двічі намагалася ініціювати відкритий аукціон. Держгеонадра двічі залишили її заявки без розгляду. Після звернення СБУ Мінекономіки Олександра Кравченка не організувало перевірку, а направило матеріали назад до Держгеонадр».

«А тепер згадаємо, хто очолює уряд. Сергій Корецький — колишній керівник WOG, „Укрнафти“ та „Нафтогазу“.

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Тобто людина, яка добре знає нафтогазовий ринок, розуміє механізми отримання спецдозволів та економічну ціну стратегічних родовищ» — зауважив Загородній.

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«Саме тому мовчання уряду щодо цієї історії викликає стільки запитань. Адже йдеться не про технічний спір двох приватних компаній, а про державний аукціон, який досі

не відбувся в повних межах родовища.

Кушнірук також нагадує про потенційні втрати бюджету понад мільярд гривень. І це під час війни, коли кожне додаткове бюджетне надходження має значення.

Пане Корецький, ви краще за багатьох розумієте, чим для держави обертається втрата контролю над стратегічними ресурсами. То чому після двох відмов «Укрнафті» та звернення СБУ уряд не представив чіткого плану перевірки й вирішення конфлікту? Знання галузі — це не лише перевага прем’єра. Це ще й підстава очікувати від нього конкретних рішень» — переконаний експерт.

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