Корейський чи фінський: відомий історик назвав найбільш ймовірний сценарій для майбутнього України

Український історик і публіцист Ярослав Грицак

Реклама

Фінський чи корейський сценарії для України є найімовірнішим розвитком подій з огляду на історичну аналогію. Саме ці моделі можуть стати орієнтиром для майбутнього країни.

Таку думку висловив український історик і публіцист Ярослав Грицак в інтерв’ю для «Української правди».

«Думаю, що найближче треба придивлятися до корейського і фінського сценаріїв», — зазначив він.

Реклама

Експерт-аналітик вважає, що навіть фінський сценарій є найбільш прийнятним варіантом, адже він передбачає, що Україна може піти на певні територіальні поступки, однак водночас збереже державну цілісність і суверенітет. Це дозволить провести необхідні структурні реформи, щоб зміцнити країну. Він нагадав, що Фінляндія, незважаючи на постійне відчуття загрози з боку Росії, змогла трансформувати себе.

«Можливі поступки територій, але при цьому всьому ти зберігаєш цілісність країни і робиш структурні реформи. І знаєте, Фінляндія має відчуття загрози з боку Росії, але вона за цих загроз помінялася. Ми не знаємо, якими будемо», — сказав історик.

Нагадаємо, корейський сценарій, який називають близьким прикладом для України, передбачає замороження лінії фронту та створення демілітаризованої зони у відповідь на фактичну відмову від втраченої території. Зокрема, президент України Зеленський не виключає повторення корейського сценарію в Україні.

Він вважає, що в Україні може реалізуватися корейський сценарій, коли після закінчення Корейської війни (1950–1953 рр.) не було підписано мирного договору, частина Кореї потрапила під вплив комуністів, а на півдні вдалося побудувати успішну державу.