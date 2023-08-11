Коригувала удари по Одесі: затримано російську агентку

Зрадниця "була на зарплаті" у ФСБ за коригування повітряних ударів по Одесі.

Кіберфахівці Служби безпеки затримали в Одесі російську агентку, яка працювала на ФСБ. За гроші поплічниця ворога збирала розвіддані про місця базування Сил оборони на території обласного центру.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Окрім коригування ударів по місту, вже після атак РФ зрадниця обходила постраждалі вулиці та фіксувала наслідки влучань. За кожне виконане завдання вона отримувала до 20 тис. гривень. "Зарплатня" надходила як криптовалюта на її електронний гаманець.

"Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки нових та коригування повторних повітряних ударів по Одесі із застосуванням крилатих або балістичних ракет та дронів-камікадзе", - йдеться у повідомленні.

Прихильницю ворога затримали, коли вона здійснювала дорозвідку місцевості поблизу одного з українських військових об’єктів.

Слідство встановило, що російською агенткою виявилась місцева жителька. Одеситка мала проросійські погляди і хотіла "підзаробити" під час співпраці зі спецслужбою РФ. Для конспірації вона постійно змінювала мобільні номери і телефони.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантки виявлено банківські картки і засоби зв’язку із доказами її розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за статтею "державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану". Жінка перебуває під вартою. Вона повністю визнала свою вину у співпраці з ворожою спецслужбою. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомлялося, СБУ оголосила про підозру екслідеру комуністів Петру Симоненку, який під час окупації Київщини втікав до РФ у супроводі спецназу.

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