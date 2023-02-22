Коригували обстріли шкіл та лікарень: в Україні засудили 4 колаборантів до 12 років в'язниці (фото)

Ворожих поплічників затримали на території Київської та Донецької областей і відправили за ґрати.

В Україні засудили до 12 років в'язниці ще 4 колаборантів, які коригували обстріли українських шкіл та лікарень, а також здавали ворогу позиції ЗСУ і розташування реактивних артилерійських систем HIMARS.

Про це повідомили в СБУ.

"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще чотирьох учасників інформаторських мереж російських спецслужб. Зловмисники збирали розвіддані про дислокацію Сил оборони і технічний стан об’єктів енергетики у Києві та прифронтових районах Донеччини", - йдеться в повідомленні.

Насамперед їх цікавили місця базування підрозділів українських військ на території столичного регіону, а також на Лиманському і Авдіївському напрямках, кажуть у спецслужбі. Розвідувальна інформація потрібна була російським окупантам для підготовки та здійснення прицільних ракетних ударів по українських містах.

"Унаслідок ворожих обстрілів зафіксовано факти влучання російських ракет у будівлі соціальних об’єктів, зокрема шкіл і лікарень на сході України", - йдеться у повідомленні.

Працівники СБУ затримали ворожих поплічників під час спецоперацій на території Київської і Донецької областей.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив їм покарання від 8 до 12 років ув’язнення.

Один із засуджених – російський колаборант, який намагався виявити та передати агресору координати бойових позицій реактивних артилерійських систем HIMARS.

Ще одного злочинця затримано в деокупованому Лимані. Саме за його наводкою окупанти обстріляли обласну травматологічну лікарню та місцеву школу, кажуть в СБУ.

Іншу зловмисницю затримали в Києві. Після початку повномасштабного вторгнення вона фіксувала місця дислокації ЗСУ у столиці та надсилала відповідні локації агресору через закритий телеграм-канал.

Фото: Служба безпеки України

Також засуджено до ув’язнення мешканця Покровська, який передавав російській спецслужбі відомості про переміщення української військової техніки.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, суд призначив 15 років ув'язнення з конфіскацією майна корегувальнику вогню окупантів по Харкову. Ворожим поплічником виявився інженер з ремонту котельно-турбінного обладнання однієї з харківських ТЕЦ.

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