Коригувальниця ударів ворога по Харкову отримала 10 років тюрми - СБУ

Зловмисницею виявилася 45-річна мешканка Харкова
Реальний термін ув’язнення отримала ще одна учасниця агентурної групи ФСБ, яка наводила російські удари на пункти базування оборонців Харкова.
Про це інформує СБУ.
Співробітники СБУ затримали цю фігурантку і двох її спільників у 2023 році. За матеріалами української спецслужби, двоє інших агентів уже одержали тюремні строки покарання.
Наразі з урахуванням співпраці зі слідством суд призначив третій коригувальниці10 років позбавлення волі.
Зловмисницею виявилася 45-річна мешканка Харкова, яку ФБС дистанційно завербувала на початку повномасштабної війни.
Щоб отримати координати потенційних цілей, жінка об’їжджала місто і фіксувала місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони.
Під час розвідувальних вилазок інформаторка фотографувала периметри військових об’єктів, а також позначала їхні геолокації на гугл-картах.
Отримані розвіддані вона месенджером передавала ФСБ через «зв’язкового» – колишнього співмешканця, який ще у 2017 році виїхав до Росії а згодом вступив до російської ПВК «Вагнер».
При обшуку у зловмисниці вилучили мобільний телефон і комп’ютерну техніку із доказами співпраці з окупантами.
На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав її винною за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ, вчинене з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).
Тривають комплексні заходи, щоб виявити і покарати «зв’язкового» російської інформаторки.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Нагадаємо, Служба безпеки України затримала вісьмох осіб, причетних до спроби зриву мобілізації в країні.
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