Коригувальниця ударів ворога по Харкову отримала 10 років тюрми - СБУ

Реальний термін ув’язнення отримала ще одна учасниця агентурної групи ФСБ, яка наводила російські удари на пункти базування оборонців Харкова.

Про це інформує СБУ.

Співробітники СБУ затримали цю фігурантку і двох її спільників у 2023 році. За матеріалами української спецслужби, двоє інших агентів уже одержали тюремні строки покарання.

Наразі з урахуванням співпраці зі слідством суд призначив третій коригувальниці10 років позбавлення волі.

Зловмисницею виявилася 45-річна мешканка Харкова, яку ФБС дистанційно завербувала на початку повномасштабної війни.

Щоб отримати координати потенційних цілей, жінка об’їжджала місто і фіксувала місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони.

Під час розвідувальних вилазок інформаторка фотографувала периметри військових об’єктів, а також позначала їхні геолокації на гугл-картах.

Отримані розвіддані вона месенджером передавала ФСБ через «зв’язкового» – колишнього співмешканця, який ще у 2017 році виїхав до Росії а згодом вступив до російської ПВК «Вагнер».

При обшуку у зловмисниці вилучили мобільний телефон і комп’ютерну техніку із доказами співпраці з окупантами.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав її винною за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ, вчинене з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).

Тривають комплексні заходи, щоб виявити і покарати «зв’язкового» російської інформаторки.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Нагадаємо, Служба безпеки України затримала вісьмох осіб, причетних до спроби зриву мобілізації в країні.

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