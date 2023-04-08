Коригувальник російських ударів по школах Миколаєва опинився за ґратами

Зрадника затримали ще у серпні 2022-го.

Суд засудив до восьми років ув'язнення колаборанта, який коригував російські удари по об'єктах цивільної інфраструктури на території Миколаївської області. Зокрема, по школах Миколаєва.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

"Саме за його "наводкою" російські окупанти завдали ракетний удар по двох місцевих школах. Унаслідок ворожої повітряної атаки обидві будівлі були повністю зруйновані", - йдеться у повідомленні.

Зрадника затримали ще у серпні 2022-го під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах області. Колаборантом екскерівник служби охорони одного з інфраструктурних об’єктів обласного центру. Від початку російського повномасштабного вторгнення розвідка країни-агресорки дистанційно залучила його до негласної співпраці.

"У поле зору гру він потрапив через свою активність у прокремлівських Telegram-каналах, де неодноразово публікував свої коментарі на підтримку збройної агресії Росії", - додає пресслужба.

Під час обшуку було виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російським координатором.

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці затримали місцевого жителя, який був прихильником путінського режиму. Чоловік через заборонену соцмережу "Вконтакте" закликав знищити урядові будівлі у Києві.

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