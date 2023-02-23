Коригувальникам ворожого вогню по Харкову та Лисичанську оголошено вирок

Локації українських об’єктів зрадники надсилали ворогові у вигляді електронних координат з фотоматеріалами.

Двох російських агентів, які під час російського вторгнення збирали інформацію про базування та передислокацію підрозділів Сил оборони у боях на східному фронті, засуджено до 15 років позбавлення волі. Ворог використовував їхню інформацію для прицільних ракетно-артилерійських обстрілів та штурму населених пунктів.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Співробітники СБУ затримали агентів у результаті спецоперацій у Харківській та Луганській областях в березні і травні минулого року.

Один із зловмисників допомагав окупантам захоплювати Лисичанськ. Для цього він приховано збирав і передавав загарбникам координати укріпрайонів та вогневих позицій українських оборонців.

Інший злочинець, який працював інженером однієї з філій комунального підприємства “Харківські теплові мережі”, інформував агресора про розміщення бронетехніки ЗСУ на території регіону, а також коригував ворожі удари по об’єктах критичної інфраструктури.

Обидва зрадники передавали розвіддані на тимчасово окуповану частину сходу України через "зв’язкових", які входили до складу 1-го і 2-го армійських корпусів південного військового округу збройних сил РФ.

Для комунікації вони використовували анонімні месенджери та заборонені соцмережі, а локації українських об’єктів надсилали у вигляді електронних координат з фотоматеріалами.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та призначив їм покарання - 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ затримала на Одещині російського агента, який розвідував позиції української протиповітряної оборони поблизу Чорного моря. Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та озброєння підрозділів ЗСУ на території південного регіону.

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