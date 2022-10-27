Коригувальники вогню у рясах: очільник СБУ - про ворожі загрози УПЦ МП

За його словами, вже є 33 підозрюваних з УПЦ МП – від агентів збору інформації до корегувальників вогню в рясах.

В.о. голови СБУ Василь Малюк підтвердив, що в діяльності УПЦ МП є загрози ворожого впливу.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Так, загрози є. Але я буду неправий, якщо скажу, що це загроза, на яку служба не може вплинути і своєчасно задокументувати", – сказав Малюк.

На думку очільника СБУ, середовище УПЦ МП – "ідеальне поле для функціонування ворожої резидентури".

Так, він нагадав, що у Вінницькій області нещодавно затримали одного священнослужителя, який є одногрупником патріарха Кирила Гундяєва і постійно комунікував із ФСБ.

"Виявлено матеріали, які це підтверджують, в тому числі переписка в месенджерах", – зазначив очільник СБУ.

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Малюк не назвав імені священнослужителя, але, вочевидь, йдеться про митрополита Тульчинського і Брацлавського Іонафана (Єлецьких), в єпархіальному управлінні якого правоохоронці проводили обшук.

"Якщо ж взяти період від початку війни, то ми відкрили 23 кримінальні провадження по таких персонажах, вже є 33 підозрюваних – від класичних агентів збору глибинної інформації до банальних коригувальників вогню в рясах", – підсумував Малюк.

УПЦ МП і війна

УПЦ МП вперто продовжує стверджувати, що не має стосунку до РПЦ і патріарха Кирила, який відкрито підтримує війну і вбивства українців. У травні в київському монастирі у Феофанії УПЦ МП навіть зібралася на Собор, в якому заявила про нібито розрив з РПЦ. Водночас Онуфрій не став офіційно оголошувати автокефалію. За пів року УПЦ МП так і не опублікувала свій статут, де б чітко було зазначено, що ця конфесія не має нічого спільного з Москвою.

Очільник ПЦУ митрополит Епіфаній пояснив, у чому полягає "хитрість" таких заяв. За його словами, де-факто зв'язок УПЦ МП з Москвою залишається, а де-юре Українська православна церква хоче уникнути закону 2662, який покликаний перейменувати її, адже вона має свій керівний центр у країні-агресорці Росії.

Водночас чимало священнослужителів УПЦ МП підтримують російську агресію, а на окупованих територіях – відкрито співпрацюють з ворогом.

Так, луганські єпископи УПЦ МП зустрілися з ватажком "ЛНР", заявивши, що спілкування з терористом "минуло в теплій атмосфері єдності та взаєморозуміння".

Також у Лимані, який нещодавно був деокупований ЗСУ, сім’я священника УПЦ МП зустрічала російських військових із хлібом і сіллю. Священнослужителя раніше затримували правоохоронці через його сприяння терористам.

На Житомирщині, у Новоград-Волинському районі, судили священника УПЦ МП, який закликав підтримувати окупантів.