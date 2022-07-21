Коригував ракетні удари по аеропорту Кривого Рогу: СБУ затримала агента ФСБ

Служба безпеки затримала агента російської ФСБ - коригувальника ракетних ударів по аеропорту Кривого Рогу. Зрадником виявився посадовець одного з промислових гігантів регіону.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що від початку вторгнення країни-агресорки Росії він збирав розвіддані щодо дислокації та переміщення українських військових, фіксував геолокації об’єктів критичної інфраструктури, серед яких був міжнародний аеропорт "Кривий Ріг".

Інформацію, яку зрадникові вдалося збирати, передавав окупантам через закриті канали зв’язку. Зокрема, він відображав координати на електронних картах з прив’язкою до місцевості і детальним описом. Отримані дані російська армія використовувала для обстрілів.

Фото: СБУ

Зазначається, що наразі правоохоронні органи перевіряють причетність фігуранта до коригування ракетного удару по криворізькому аеропорту, який відбувся 10 березня.

Своєю чергою, в Офісі генпрокурора повідомили, що чоловіка затримали під час виконання завдання ворога. Під час обшуку його транспортного засобу вилучили мобільний телефон, який той використовував у протиправній діяльності.

Наразі мешканцеві Кривого Рогу про підозру за фактом державної зради в умовах воєнного стану. Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Як повдомлялося, СБУ оголосила про підозру у колаборантстві депутатці Чернігівської селищної ради від "Опозиційна платформа - За життя". Вона добровільно перейшла на бік ворога та погодилася співпрацювати з окупантами.

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