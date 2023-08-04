Коригував російські обстріли: у Полтавській області затримали соратника Киви

На Полтавщині СБУ затримала депутата селищної ради, який співпрацював з ворогом. Так, він наводив російські "Гради" на бойові позиції ЗСУ під Донецьком.

Про це повідомила СБУ.

Що відомо про посадовця

У відомстві зазначили, що колаборант входив до близького оточення скандального проросійського екснардепа від забороненої партії ОПЗЖ Іллі Киви. Повідомляється, що 24 лютого 2022 року посадовець неодноразово звертався до Киви щодо вирішення "бізнесових справ".

Щоб отримати доступ до розвідданих про дислокацію українських військ, цинічний депутат "в темну" використовував своїх знайомих, які служили на Донецькому напрямку. "Схема" була така:

під час дистанційного спілкування з військовими він вивідував у них детальну інформацію про місця їхнього базування та можливого переміщення на лінії фронту;

отримані відомості позначав на електронних картах й публікував їх на власній сторінці у Фейсбуці, яку активно "моніторили" представники російських спецслужб;

інформацію агресор надалі використовував для коригування обстрілів позицій українських захисників, зокрема зі ствольної та реактивної артилерії, як от "Градів".

Щобільше, підозрюваний викладав у соцмережі власні коментарі, мета яких полягала у дискредитації командного складу підрозділів ЗСУ. Зафіксовані факти неодноразового підхоплювання провокативних дописів російськими телеканалами для підготовки фейкових сюжетів про війну в Україні.

"Наразі коригувальнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань)", – повідомили в СБУ.

Суд ухвалив рішення про тримання фігуранта під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Попередньо, депутату загрожує до 8 років позбавлення волі.

"Крім того, перевіряється інформація про можливу співпрацю фігуранта з нардепом-втікачем Кивою після початку повномасштабного вторгнення РФ", – додали у відомстві.

Нагадаємо, що вже вдалося ідентифікувати понад 200 тисяч воєнних злочинців і зрадників. За ними стежать не лише наші правоохоронці, але й Європол.

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