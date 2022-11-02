Корисні поради, які допоможуть захистити техніку та оселю від стрибків напруги

Стрибки напруги - часте явище, яке негативно впливає на електромережі та побутову техніку в домі. Особливо ця проблема торкається старих будинків, де мережа вже перебуває в зношеному стані. Як захистити себе і своє майно від стрибків напруги - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Чому напруга може "стрибати"

Різка та значна зміна вольтажу електромережі називається стрибками напруги. На стабільність та якість електропостачання зазвичай впливає два фактори: технічний стан мережі (трансформаторів, лінії електроенергії тощо) та дотримання безперервного балансу між споживанням електроенергії і її виробництвом.

Часто напруга починає стрибати, коли до мережі підключають потужний прилад, який відрізняється високим рівнем енергоспоживання. Найчастіше такі проблеми трапляються у зимовий період, коли люди більше перебувають вдома та вмикають різноманітну техніку. Зокрема, електрообігрівачі.

Як зрозуміти, що є проблеми з напругою у квартирі чи будинку

Щоб швидко та надійно визначити, чи є в будинку або квартирі проблеми з напругою, потрібно скористатися спеціальним пристроєм - мультиметром. Він заміряє і записує показники, отримані в різні проміжки часу. За нормальної роботи у однофазній мережі напруга становить 220 Вольт. Якщо допустима норма вище на 5-10%, то електричні прилади можуть нормально функціонувати. А ось проблема настає тоді, коли вольтаж опускається нижче 198 Вольт або піднімається вище 242 Вольт.

Звичайно, мультиметр можна знайти не в кожному домі. А тому можна скористатися кількома перевіреними способами, які допоможуть визначити проблеми з напругою:

тьмяне світіння ламп або їх мерехтіння, лампи часто перегорають;

в роботі електроприборів помітне порушення - ТЕНи повільно нагріваються, трансформатори гудуть, таймери скидаються тощо.

Як стрибки напруги можуть впливати на роботу техніки в домі

Коли показники напруги низькі, то електроприлади можуть просто не увімкнутися. Коли стрибок напруги великий, відбувається пробій в ізоляції, тому техніка може виходити з ладу. Існує великий ризик виникнення пожежі. Особливо в старих будинках, де електромережа часто перебуває в аварійному стані.

Якщо ви помітили проблеми з напругою в домі, варто зателефонувати в енергопостачальну компанію і повідомити.

Як захистити побутову техніку від стрибків напруги

Щоб захистити себе від негативних наслідків стрибків напруги, можна скористатися такими способами:

Користуєтесь приладами рідко - вимикайте їх з розетки: наприклад, якщо ви не користуєтесь щодня пральною машинкою, її краще не вмикати в електромережу. Особливо важливо запам'ятати це правило і використовувати його тоді, коли ви їдете у відпустку або надовго відлучаєтесь з дому. Використовуйте стабілізатор або реле напруги: коли реле напруги фіксує перепад напруги, то воно вимикає увімкнені в нього прилади, а потім подає сигнал, що техніку можна увімкнути. А ось стабілізатор допомагає скоригувати рівень напруги і захистити прилад від перегорання. Придбайте генератор: такий варіант найкращий для власників приватних будинків, однак є такі генератори, які підходять і для квартир. Їх можна використовувати як джерело резервного живлення, коли немає світла або є перепади напруги. Встановлюєте пристрій безперебійного живлення (UPS): цей автоматичний пристрій дозвлоляє побутовій техніці, яка до нього приєднана, певний час працювати від акумулятора. Комфортно, коли часто вимикається світло чи є перепади напруги.

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