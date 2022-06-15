Корисні продукти, які повинні бути в раціоні кожної людини / Фото: Pexels

Корисні продукти, які повинні бути вдома у кожного: поради дієтологині

Корисні продукти, які повинні бути вдома у кожного: поради дієтологині

Для довголіття та хорошого здоров'я потрібно збалансовано харчуватися. В раціоні кожної людини повинні бути корисні продукти, які допоможуть бути здоровим. Читайте в матеріалі ТСН.ua про них.

На думку дієтологині Катерини Толстікової, є певні корисні продукти, які обов'язково повинні бути вдома, якщо ви хочете харчуватися правильно і бути здоровим. Важливо, що більшість з них можуть довго зберігатися, а тому ними можна запастись заздалегідь.

І ось повний перелік з 10 корисних продуктів: