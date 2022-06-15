Корисні продукти, які повинні бути вдома у кожного: поради дієтологині

Для довголіття та хорошого здоров'я потрібно збалансовано харчуватися. В раціоні кожної людини повинні бути корисні продукти, які допоможуть бути здоровим. Читайте в матеріалі ТСН.ua про них.
На думку дієтологині Катерини Толстікової, є певні корисні продукти, які обов'язково повинні бути вдома, якщо ви хочете харчуватися правильно і бути здоровим. Важливо, що більшість з них можуть довго зберігатися, а тому ними можна запастись заздалегідь.
І ось повний перелік з 10 корисних продуктів:
- Перлова крупа - вона є джерелом білка, клітковини, складних вуглеводів, фосфору, марганцю, селери, міді та вітамінів групи В, а ще вона доступна і може довго зберігатися.
- Твердий сир - до його складу входять різноманітні корисні жири (наприклад, Омега-3), а ще сир багатий на кальцій, білок, калій, а тому допомагає зміцнити кістки і тканини організму. В сирі міститься вітамін PP, вітамін В9, селен і фосфор.
- Арахіс - в цьому горіхові багато білків та жирів, а ще є клітковина, різні вітаміни (В, Е, Н і РР), магній, фосфор і калій. Однак, дієтологиня наголошує, що кількість арахісу в раціоні потрібно контролювати через велику кількість Омега-6 - ці жирні кислоти можуть нашкодити організму.
- Насіння льону - в цьому продукті також міститься достатньо корисних жирів, зокрема Омега-3, а ще калій, фосфор, магній, марганець, залізо, цинк, мідь, селен та вітаміни групи В. Насіння льону можна додавати до салатів або споживати натще. А якщо подрібнити його, вийде смачна та корисна льняна каша, яку можна їсти з молоком, улюбленими ягодами та фруктами.
- Свіже сало - хоч багато хто вважає, що сало шкідливе для організма, це не так. Дієтологиня підкреслює - воно є джерелом корисних жирів тваринного походження, лауринової кислоти та корисного холестерину. Ці елементи відіграють важливу роль у синтезі жовчі, вітаміну D та стероїдних гормонів.
- Оселедець - слабосолений оселедець можна назвати корисним лише в тому випадку, якщо в процесі його приготування не використовували цукор та шкідливі домішки. В продукті є велика кількість білка, вітаміну D, ненасичених жирів Омега-3, калію, селену, фосфору, вітаміну В12.
- Яловича печінка - цей продукт тваринного походження обов'язково повинен бути в раціоні, тому що він є джерелом заліза, міді, цинку, селену та вітамінів В2, В3, В5, В12, А, К.
- Буряк - користь буряка не лише в тому, що він є джерелом резистентного крохмалу, містить складні вуглеводи, магній, калій та клітковину.
- Кукурудза - в цьому коренеплоді можна знайти калій, вуглеводи, цинк, вітамін P. Водночас кукурудза корисна в будь-якому вигляді: варена, запечена тощо.
- Яблука - цей фрукт можна назвати найбільш популярним серед українців. Крім цього він ще й дуже корисний. До його складу входять клітковина, корисні вуглеводи, калій, мідь, залізо та вітамін С.