Користь чорниці: чому потрібно обов'язково додати до щоденного раціону цю сезонну ягоду

Ці сезонні ягоди допомагають знизити рівень холестерину та контролювати кількість цукру в крові. В чому користь чорниці і чому її потрібно додати в свій щоденний раціон - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Чорниці часто називають найкориснішими ягодами, адже вони багаті на важливі для здоров'я організму елементи. Їх часто вживають для профілактики різноманітних захворювань. В чому користь чорниці розповіли фахівці з Клівлендської клініки (США).

Користь чорниці в антиоксидантах, які містяться в її складі

Стрес є дуже шкідливим для нашого тіла, особливо, коли йдеться про так званий окисний стрес, який виникає через появу вільних радикалів. Ці молекули з'являються під час обміну речовин або через негативний вплив забрудення повітря, алкоголю, сигаретного диму. Вільні радикали завдають великої шкоди організму, адже ушкоджують клітини. І саме антиоксиданти допомагають значно знизити вплив окисного стресу.

Користь чорниці також в тому, що до її складу входить марганець, вітаміни С та К. Вітамін С потрібен нашому організму, щоб зміцнювати імунну систему, а вітамін К бере участь у процесі зсідання крові. Марганець відповідає за зміцнення м'язів та кісток. При цьому калорійність чорниці - всього 44 ккал на 100 г.

Значне зниження рівня холестерину

В чорниці є багато розчинної клітковини, завдяки якій жовч з кишечника видаляється набагато швидше. Жовч - це відходи, які складаються, зокрема, з холестерину, солей, жовчних кислот, металів тощо. Фахівці зазначають, що саме чорниця допомагає виводити з кишечника жовч, що сприяє значному зниженню рівня холестерину.

Потенційно допомагає знизити артеріальний тиск

Чим корисні чорниці? 2019 року були проведені дослідження серед людей, які живуть з метаболічним синдромом (взаємопов'язані порушення ліпідного та вуглеводного обміну, через які часто порушується артеріальний тиск). Результати показали, що ті пацієнти, які щодня вживали чорниці, помітили зниження артеріального тиску. Фахівці стверджують - це можливе завдяки тому, що організм починає вироблять більшу кількість оксиду азоту, який розслабляє кровеносні судини.

Допомагає краще контролювати рівень цукру

Користь чорниці також в тому, що в її складі майже не міститься цукру (у порівнянні з іншими фруктами та ягодами), зате багато клітковини. А тому, навіть при щоденному вживанні, вона не викликає стрибків рівня цукру в крові у людей з цукровим діабетом.