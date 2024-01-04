Користь для ЗСУ і користь для економіки: експерт про жеребкування і бронювання

Експерт відповів, чи потрібно мобілізувати тих, хто приносить користь економіці.

Проведення мобілізації шляхом жеребкуваня – це спосіб уникнути відповідальності.

Таку думку висловив доктор економічних наук Андрій Длігач в ефірі "КИЇВ24", коментуючи ініціативу ексміністра економіки Тимофія Милованова.

На думку Андрія Длігача, мобілізувати потрібно не всіх, а тих, хто дасть найбільшу користь українському війську. А тих, хто дає найбільшу користь українській економіці, потрібно бронювати.

"Це має бути ключовою логікою. Все, що стосується справедливості, все робиться заради суспільного блага. А відповідно це передбачає, що нам потрібно вирішити питання з економічною стійкістю і з посиленням наших Збройних сил. І це має бути в балансі. Жеребкування – це спосіб уникнути відповідальності, відійти від правильного ухвалення рішення, яке б дозволило цей баланс тримати", – вважає експерт.

Нагадаємо, колишній міністр економіки Тимофій Милованов запропонував проводити мобілізацію шляхом лотереї або жеребкування. Ця ініціатива обурила Мережу.

Керівник Центру підготовки операторів БпЛА "Крук" Віктор Таран також жорстко відреагував на пропозицію Милованова.

Також ми писали, що в Україні обговорюється можливість бронювання чоловіків з високою зарплатою.

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