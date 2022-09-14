Користь гречки: чому її потрібно додати до свого щоденного раціону

Гречка - дуже популярний продукт. Її часто використовують для приготування каші чи супу. Однак, мало хто знає, чим корисна гречка і чому її потрібно додати до свого щоденного раціону. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Чим корисна гречка

Як розповіла нутриціологиня Анастасія Голобородько, гречка - це псевдозлак, адже вона фактично є насінням трав'янистої рослини. Практично всі псевдозлаки відрізняються більшою нутритивною цінністю та зовсім не мають в своєму складі глютену. Саме цю речовину виключають за певних хвороб, зокрема, запалення ШКТ, аутоімунні захворювання, алергія тощо.

Користь гречки в порівнянні з іншими крупами (спельта, рис, перлова крупа, пшоно) в тому, що вона містить всі типи клітковини, які потрібні для здоров'я кишківника.

А ще користь гречки в тому, що вона містить майже повний профіль амінокислот. З 20 до її складу входять 18. А найбільше в ній міститься аспарагіну, глутаміну та гліцину.

Харчова цінність гречки

Гречка входить практично до всіх дієт для схуднення. І недарма. Вона відрізняється невеликою калорійністю - всього 313 ккал на 100 г (якщо брати крупу, зварену на воді). В ній не містяться холестерин та трансжири.

В 100 г звареної гречки також міститься: 16% добової норми білків (4,2 г), 3% жирів (1,1 г), 4% вуглеводів (21,3 г).

Завдяки лізину та метіоніну (амінокислоти, які містяться в білках гречки), вона легко засвоюється організмом. Хоча гречка - це низькокалорійний продукт, страви з неї надовго дарують відчуття ситості.

Користь гречки також і в складних вуглеводах, які довго переробляються організмом, тому не викликають різкого підвищення інсуліну в крові.

Глікемічний індекс гречки 50-60 одиниць. Тому вона - незамінний продукт в дієтології.

Вітаміни та мінерали

Чим корисна гречка: вітаміни та мінерали / Фото: pixabay.com

Чим ще корисна гречка? В ній міститься велика кількість водорозчинних вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В9). А ще до її складу входять вітаміни Н, Е, РР. А ось жиророзчинних вітамінів в гречці немає.

Майже всі мінерали, які потрібні нашому організму також присутні в цій крупі: магній, калій, селен, цинк, марганець, мідь, хлор, залізо, йод, сірка, фтор, хром, бор, молібден, олово, ваннадій, кремній, титан, нікель, кобальт.

Наприклад, залізо потрібне для утворення червоних кров'яних тілець, допомагає боротися з анемією, підтримує здоровий колір шкіри обличчя. Кальцій необхідний, щоб кісткові тканини були міцними, він допомагає зменшити ламкість нігтів, робить волосся красивим. Завдяки калію регулюється кров'яний тиск, а ось магній - незамінний мінерал у боротьбі з депресією.

Завдяки тому, що в гречці є вітамін Р (його ще називають рутином), вона допомагає підтримувати здоров'я. Зокрема, рутин зміцнює стінки артерій та робить їх еластичнішими. А ще він допомагає зміцнити капіляри, зменшити їх ламкість, посилити дію вітаміну С (аскорбінової кислоти), покращити роботу серця і функцію щитовидної залози.

В чому користь гречки для організму

Гречка має багатий та збалансований вміст мікроелементів та мінералів, що робить її дуже корисною для роботи всіх органів та систем організму. Зокрема, вона допомагає:

знизити рівень поганого холестерину в крові;

підвищити опірність організму до простудних інфекцій;

зменшити набряки;

зняти запалення слизових оболонок за хвороб ШКТ;

схуднути;

знизити рівень цукру в крові;

позбавити від безсоння та деяких проявів алергії.

А ще гречка бере участь у кровотворенні та незамінна в косметології - з неї роблять живильні маски для шкіри.

Кому протипоказана гречка

Кому протипоказана гречка / Фото: pixabay.com

Незважаючи на всю користь гречки, є люди, яким її вживати протипоказано. Насамперед йдеться про тих, в кого на гречку алергія. Хоча це буває рідко. Також гречку варто з обережністю вводити в раціон маленьких дітей (як і будь-які інші нові продукти). Додавати перетерту гречку в прикорм починають лише з шестимісячного віку.

Не рекомендується вживати гречку в великих кількостях за певних хвороб ШКТ. Достатньо 100 г вареної крупи 2-3 рази в тиждень.

За підвищенного згортання крові також протипоказано вживати гречку, адже в ній міститься велика кількість вітаміну Р.

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