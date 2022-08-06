Користь ранкової зарядки: шість причин, чому варто її полюбити

Вранці буває дуже важко встати з ліжка. Щоб підбадьорити себе дехто відразу готує ароматну каву, інші приймають контастний душ. Але є люди, які прокидаються за допомогою ранкової зарядки. І лікарі стверджують, що саме останні швидше за інших переходять в активний режим. В чому користь ранкової зарядки і чому її потрібно робити щодня - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Коротко про те, чим корисна ранкова зарядка

Вранці багато людей прокидається з поганим настроєм. Більшість з нас думає, це через те, що хочеться ще поніжитися в ліжечку, а потрібно вставати і йти на роботу. А ось лікарі іншої думки - вони вважають, що причина поганого настрою в гіпокінезії або відсутності фізичної активності.

Коли м'язи трішки "попрацюють", вони починають надсилати в наш мозок достатньо імпульсів, які допомагають налаштуватися на робочий лад набагато швидше. Люди, які не привчили себе до ранкової зарядки, часто відчувають хронічну втому та страждають від нервових розладів.

Вранці вони скаржаться на відсутність енергії та бадьорості. І лише в обідню пору їхня активність трішки збільшується.

Користь ранкової зарядки - шість причин активно розпочинати свій день

Ще в дитинстві батьки часто розповідають про необхідність робити зранку зарядку. Та до їхніх рекомендацій прислухаються не всі. В чому ж користь ранкової зарядки і чому її варто почати робити вже зараз?

Отримаєте більше бадьорості

Після ранкової зарядки людський організм "прокидається" значно активніше та швидше. А все тому, що фізичні вправи допомагають активізувати кровообіг. Після цього всі тканини і органи починають насичуватися киснем.

А ще після ранкової зарядки у людини поліпшується самопочуття, відчувається приплив енергії та сил. Мозок також отримує свою дозу кисню, тому швидше включається в роботу.

Прокращиться фізична форма

Якщо регулярно займатися ранковою зарядкою, м'язові тканини значно зміцняться. А ще фізичні вправи вранці позитивно впливають на стан суглобів і хребта. Навіть якщо ви будете обирати просту гімнастику, то зможете значно покращити своє здоров'я та провести профілактику хвороб опорно-рухового апарату.

Краща стимуляція метаболізму

Поступово людина повернеться до красивої форми тіла і все це - користь ранкової зарядки. Зовсім скоро ви помітите, що з'явилася стрункість, підтягнувся живіт та підкачалися м'язи.

Підвищення настрою

Ранкова зарядка може складатися навіть з найпростіших вправ, які допомагають опрацювати суглоби та розігріти м'язи. Не потрібно проводити надмірних фізичних навантажень. Тому ви не будете відчувати болю чи втоми.

Та навіть такі прості вправи здатні посилити вироблення ендорфінів - гормонів радості. Тобто ваш настрій буде покращуватися та залишатиметься таким весь день.

Зміцнення сили волі

Якщо ви прийняли рішення займатися ранковою зарядкою, доведеться привчити себе вставати на 10-15 хвилин раніше. І тут дуже важливо не піддатися нав'язливим думкам та подолати бажання поспати довше. Так ви натренуєте не лише тіло, але й силу волі. Як стверджує Хел Елрод в своїй книзі "Магія ранку", подолавши кризу 21 дня та дійшовши до 30 днів, ви зможете легко прокидатися та позитивно ставитися до ранкової зарядки.

Покращення здоров'я загалом

Фізичні вправи поліпшують кровоток, а це позитивно впливає практично на весь організм:

зміцнюється серцевий м'яз;

поліпшується робота дихальної системи;

підвищується пружність м'язів;

нормалізовується стан судин, підвищується їхня прохідність;

вирівнюється постава;

підвищується рухомість суглобів;

стимулюється робота мозку;

підвищується витривалість;

нормалізується робота вестибулярного апарату.

Користь ранкової зарядки особливо помітна тим людям, які ведуть сидячий спосіб життя. Для них дуже важливо займатися фізкультурою.