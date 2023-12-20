Користувачі "Київстару" скаржаться на новий збій

Користувачі "Київстару" скаржаться на черговий збій у роботі мобільного оператора. У багатьох абонентів зранку, 20 грудня, відсутній зв’язок та не працює Інтернет.

Напередодні увечері на офіційній сторінці компанії опублікували допис, в якому повідомили про відновлення роботи застосунка "Мій Київстар".

Однак у коментарях користувачі пишуть, що працює зовсім не все. У багатьох сьогодні відсутня мобільна мережах, не працює Інтернет та застосунок.

У компанії "Київстар" знають про проблему зі звʼязком, вже працюють над її вирішенням.

"Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів. Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше. Перепрошуємо за незручності", - зазначили у компанії.

Хакерська атака на "Київстар" - що відомо

Уранці, 12 грудня, абоненти "Київстар" поскаржилися на збій зв'язку, згодом у компанії заявили про потужну хакерську атаку.

У компанії запевнили, що персональні дані абонентів не скомпрометовані.

13 грудня хакерська група "Солнцепек" з Росії взяла на себе відповідальність за атаку на ІТ-інфраструктуру "Київстару". Кіберзлочинці пояснили мотиви тим, що компанія забезпечує зв'язком ЗСУ.

15 грудня фахівці компанії відновили доступ до мобільного Інтернету на всій підконтрольній Україні території. Послуга працює в усіх стандартах зв'язку, зокрема 4G.

У компанії "Київстар" пообіцяли компенсацію для абонентів мобільного оператору через масштабну кібератаку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Персональні дані таки могли вкрасти! Експерт про злам “Київстару”

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