Укрaїнa
656
2 хв

Король Чарльз звернувся до українців: що заявив

Король Британії зазначив мужність України на четвертий рік великої війни.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Король Чарльз III

Король Чарльз III / © Getty Images

Король Великої Британії Чарльз III оприлюднив офіційне послання, у якому висловив глибоке захоплення мужністю українського народу та підтвердив непохитну підтримку України з боку монаршої родини та Сполученого Королівства.

Це звернення опублікували в мережі Х.

«Святкуючи першу річницю 100-річного партнерства між Великою Британією та Україною, я щиро молюся, щоб міцні зв’язки між нашими країнами принесли надію і моральну підтримку в цей найскладніший час», — зазначив монарх у своєму зверненні.

Чарльз III наголосив, що стійкість українців стала прикладом для всього світу:

«Найдоблесніша сила України перед обличчям таких жахливих труднощів і болю є надзвичайним прикладом для світу, і мене постійно вражає справжня хоробрість, відвага та стійкість, виявлені українським народом».

Згадуючи про наближення четвертої річниці повномасштабної війни, король підкреслив, що він і королева Камілла продовжують підтримувати Україну молитвами.

«Я хочу насамперед висловити свою глибоку надію, що Україна зможе досягти справедливого й міцного миру, який захищатиме її безпеку, суверенітет та процвітання так, як цього заслуговують українці», — резюмував Чарльз III.

Король Чарльз III звернувся до українців у річницю партнерства з Британією / © x.com/royalfamily

Король Чарльз III звернувся до українців у річницю партнерства з Британією / © x.com/royalfamily

Король Чарльз III звернувся до українців у річницю 100-річного партнерства / © x.com/royalfamily

Король Чарльз III звернувся до українців у річницю 100-річного партнерства / © x.com/royalfamily

656
