"Коронавірус не зник": Ляшко назвав статистику хворих на COVID-19 українців

Дані про кількість хворих з усіх лікарень України отримати складно через бойові дії, кажуть у МОЗ.

Коронавірус в Україні нікуди не зник, за добу в середньому реєструють по 4,5 тисячі нових хворих на COVID-19.

Також читайте Як вакцинуватися проти COVID-19, якщо ви вимушено покинули територію України

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна.

"Коронавірус, на жаль, не зник. У будні дні в нас в середньому реєструють 4,5 тисячі випадків. Вакцинація також продовжується, зокрема і третьою дозою", - зазначив Ляшко.

Станом на 27 березня, за його словами, в Україні госпіталізовано 4038 хворих на COVID-19. Це дані з тих лікарень, звідки є можливість отримати статистику, адже там, де йдуть бойові дії - це важко зробити.

"До того ж коронавірус у нас все одно пішов на спад, є велика кількість вакцинованих. Тому ми сьогодні зробили протиепідемічні правила рекомендованими, а не обов'язковими... Питання пріоритету: якщо стоїть вибір, чи спочатку знайти і одягти маску, чи забігти швидко в бомбосховище - звичайно, ми віддаємо перевагу збереженню життя від ворожих обстрілів та бомб", - додав Ляшко.

Також міністр нагадав, що в Україні скасували кольорове зонування території за рівнем епідемічної небезпеки та обов'язкову вакцинацію.

Нагадаємо, на Львівщину доставили нову партію вакцини Moderna проти коронавірусу.