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Коронавірус нікуди не зник: в Україні подовжено карантин до кінця року

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Коронавірус нікуди не зник: в Україні подовжено карантин до кінця року

Фото: pixabay.com

Кабмін подовжив карантин та режим надзвичайної ситуації в Україні через коронавірус до кінця 2022 року.

Зауважимо, що у регіонах України наразі діють рекомендовані обмеження у зв'язку з поширенням COVID-19.

Про рішення Кабміну представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Мережі.

"Продовжено карантин (через коронавірус – ред.) до 31 грудня 2022 року на всій території України", – йдеться в заяві.

Також до 31 грудня уряд подовжив режим надзвичайної ситуації для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України.

Нагадаємо, раніше голова МОЗ Віктор Ляшко сказав, що відомство з урахування війни враховуватиме те, чи запроваджувати і як запроваджувати COVID-обмеження. Усе залежатиме від ситуації з поширенням хвороби в країні.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
868
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