"Коронавірус переховувався під застудою": у Дніпрі у лікарні Мечникова врятували важко хворого пацієнта з COVID-19

"Коронавірус переховувався під застудою": у Дніпрі у лікарні Мечникова врятували важко хворого пацієнта з COVID-19

Чоловік потрапив до лікарні у важкому стані з пневмонією.

У Дніпрі у лікарні імені Мечникова врятували пацієнта з важкою формою коронавірусу з Кривого Рогу.

Про це повідомив директор лікарні Мечникова Сергій Риженко.

Він розповів, що у 68-річного пацієнта коронавірус переховувався під звичайною застудою. Спершу у чоловіка захворіло горло, далі почалася пневмонія. У Мечникова його доправили із низькою сатурацією крові та низьким тиском. Ритм серця був зруйнований.

Лікарям Мечникова вдалося "випробувати" на пацієнтові усі новітні підходи в лікуванні коронавірусних ускладнень і їм вдалося стабілізувати криворіжця.

Сергій Риженко додав, що черга з автомобілів швидких знову вибудовується біля ковід-корпусу лікарні імені Мечникова.

Нагадаємо, що у Дніпрі у обласній лікарні ім. Мечникова хворих кладуть навіть в коридорах через брак місць у палатах.

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